Снигур и Завацкая вышли в четвертьфинал на турнирах ITF

Украинские теннисистки продолжают борьбу на соревнованиях этой недели

Дарья Снигур, посеянная под вторым номером на турнире ITF W100 в Калдаш-да-Раинья (Португалия), обыграла словачку Викторию Грунчакову со счётом 6:2, 6:4. Украинка сыграет пятый четветртьфинал в этом году и первый за последние три месяца. Следующая соперница Снигур определится в матче Мина Ходжич (Германия, LL) – Лина Глушко (Израиль).

Катарина Завацкая, получившая пятый номер посева на турнире ITF W75 в Пазарджике (Болгария), одержала непростую победу над Маристани Сулетой де Реалес из Испании – 6:4, 7:5. Завацкая впервые за два месяца вышла в 1/4 финала и проведёт четвёртый матч на этой стадии в текущем сезоне. За место в полуфинале украинка поспорит с Алевтиной Ибрагимовой (-).

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