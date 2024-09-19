Боттас: Сейчас я пилотирую лучше, чем в Mercedes

На прошлом этапе в Баку представитель Sauber Алессандро Алунни Брави заявил, что помимо Валттери Боттаса команда рассматривает ещё нескольких кандидатов на место в 2025 году. В Сингапуре на пресс-конференции FIA финну вновь пришлось отвечать на вопросы о контракте.

Валттери Боттас: «У меня нет конкретной даты, до которой необходимо подписать контракт. После прихода в команду Маттиа Бинотто мы провели много переговоров и с ним, и с Алессандро. Я не могу сообщить больше подробностей, и сейчас полностью сосредоточен на гонке в этот уик-энд. Но хороший признак, что после Сингапура мы продолжим переговоры. Посмотрим, к чему они приведут.

Особенность нашего спорта такова, что когда ты ведёшь борьбу в конце пелотона, то менее заметно, на какие результаты ты способен. В основном приходится сравнивать свои результаты с результатами напарника.

Тот факт, что я не могу бороться за очки, не могу бороться впереди, точно не помогает в текущей ситуации, но в паддоке есть люди, которые понимают мои истинные возможности. Команда тоже знает, как я работаю каждый уик-энд, и это самое главное. Люди, которые должны знать, на что я способен, знают. Только это имеет значение.

Я продолжаю пилотировать так же, как я пилотировал в Mercedes, особенно в квалификациях. В этом году я не вижу никаких признаков того, что стал пилотировать хуже. Более того, я стал даже лучше – благодаря опыту ты пилотируешь стабильнее и увереннее, можешь решать проблемы различными путями и лучше адаптироваться к машине. Я чувствую, что сейчас пилотирую лучше, чем в Mercedes. Но этого не видно со стороны».

Отвечая на вопрос о перспективах Sauber в Сингапуре, Валттери сказал: «Определённо последние гонки получились сложными для нас, и мы не ждём простой уик-энд и в Сингапуре, поскольку у нас нет технических новинок. Трасса несколько отличается от Баку – здесь необходимо настраивать машины на другой уровень прижимной силы. Мы должны лучше выглядеть, но команда не ждёт волшебного прогресса».

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