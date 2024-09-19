Дюбуа про титул Усика: «Должен его завоевать и показать: я – чемпион»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Супертяж Даниэль Дюбуа считает, что должен доказать справедливость получения титула IBF после того, как Александр Усик сделал его вакантным. Британец был повышен из статуса временного чемпиона.

«Мне нужно сделать этот титул легитимно моим. Нужно завоевать его в ринге и показать, что я – чемпион. Считаю, что нахожусь в отличных условиях, чтобы сделать это. Нацелен выполнить работу».

«И, как я уже говорил, нокаутировать Джошуа. Думаю, он выйдет в ринг с тем же настроем», – сказал Дюбуа.

Поединок с Джошуа состоится 21 сентября.

«Хочу стильно его нокаутировать, уничтожить». Дюбуа пригрозил Джошуа

sport.ua