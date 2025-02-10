Звездный супертяж бросил вызов Усику. Он претендует на его пояс

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Звездный китайский супертяжеловес Чжан Чжилей имеет цель провести бой с Александром Усиком – чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO.

«Я не люблю заглядывать на перед. Меня ждет бой против Агита Кабайела. Усик находится на вершине и я жду того дня, когда разделю с ним ринг», – сказал Чжилей.

22 февраля Чжилей проведет бой против Агита Кабайел за титул временного чемпиона по версии WBC. Полноценным чемпионом этой организации является Усик.

Ранее известный китайский супертяжеловес Чжан Чжилей высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua