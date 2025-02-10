Gulf Air – титульный партнёр Гран При Бахрейна до 2027 года

Авиакомпания Gulf Air, национальный перевозчик Королевства Бахрейн, останется титульным партнёром Гран При Бахрейна до 2027 года включительно – об этом сегодня объявила пресс-служба Формулы 1. Авиакомпания выступает в качестве титульного спонсора этого этапа чемпионата мира на протяжении 21 года, что считается своего рода рекордом.

Гран При Бахрейна впервые прошёл 4 апреля 2004-го и стал первой гонкой Формулы 1 в странах Ближнего Востока. В 2025-м автодром в Сахире примет четвёртый этап сезона 11-13 апреля.

Эмили Прейзер, главный коммерческий директор Формулы 1: «Gulf Air остаётся верной сотрудничеству с Гран При Бахрейна, и это можно считать отличным примером долгосрочного партнёрства в автоспорте.

Поддержка этой авиакомпании, продолжающаяся больше двух десятилетиий, стала важнейшим фактором, позволившим сделать эту гонку одним из любимых болельщиками всего мира этапом календаря Формулы 1. Бахрейнский гоночный уик-энд – это всегда отличные гонки и развлечения, организованные на самом высоком уровне.

Мы рады продолжить это сотрудничество и с нетерпением ждём новых интересных гонок в Бахрейне».

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