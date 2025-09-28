Ф3: Брандо Бадоер перешёл в Rodin Motorsport

Брандо Бадоер продолжит карьеру в Формуле 3 в 2026 году. Сын бывшего гонщика Формулы 1 Луки Бадоера перешёл из Prema в Rodin Motorsport.

В 2025-м Брандо провёл дебютный сезон в молодёжной серии. За десять этапов он заработал тринадцать очков (лучший результат – шестое место в субботнем спринте в Венгрии) и занял двадцать пятое место в личном зачёте.

Брандо Бадоер: «Я невероятно рад присоединиться к команде Rodin Motorsport в следующем сезоне Формулы 3. Не могу дождаться начала работы – полный вперёд!»

Источник