Украинские юниоры выступили на Чемпионате Европы U16: результаты матчей

Украинские юниоры приняли участие в Чемпионате Европы U16, который проходил на грунтовых кортах в итальянской Парме



Украину на этом турнире представляли Владимир Ревенко, Тимур Чуканов, Ирма Чухлич и Полина Скляр.

Приводим вашему вниманию результаты выступлений украинцев:

[5] Владимир Ревенко

R1 – BYE

R2 – Гай Левинер (Израиль) 7:5, 6:0

R3 – Лука Луковац (Черногория) 6:4, 2:6, 6:3

R3 – Кен Инк (Эстония) 4:6, 6:1, 3:6

[8] Тимур Чуканов

R1 – BYE

R2 – Алехандро Эрнандес Рамада (Испания) 2:6, 3:6

[2] Владимир Ревенко/Тимур Чуканов

R1 – BYE

R2 – Саймон Фрайсснегер/Феликс Райсер (Австрия) 4:6, 6:7

[14] Ирма Чухлич

R1 – BYE

R2 – Лаура Карвальо (Ирландия) 6:4, 6:4

R3 – Лея Хайдер-Маурер (Австрия) 5:7, 2:6

[4] Полина Скляр

R1 – BYE

R2 – Моника Господинова (Болгария) 6:0, 6:1

R3 – Софи Рэй (Нидерланды) 6:0, 6:1

R4 – Николь Сайдизан (Швеция) 6:1, 6:0

QF – Тереза Херманова (Чехия, 6) 1:6, 4:6

[2] Полина Скляр/Ирма Чухлич

R1 – BYE

R2 – Лусия Родригес/Мирейя Сагриста Бермехо (Испания) 2:6, 6:3, 7-10



btu.org.ua