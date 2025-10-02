Алонсо: Интересы команды на первом месте

Перед началом гоночного уик-энда в Сингапуре Фернандо Алонсо вновь вернулся к вопросу завершения карьеры в конце 2026 года. Гонщик Aston Martin рассказал, что решение о своём будущем он примет не раньше мая следующего года, исходя из интересов команды.

«Поскольку у меня нет хрустального шара, который предсказывает будущее, мой прошлый ответ на вопрос о планах остаётся актуальным, – рассказал Фернандо Алонсо на встрече с прессой в Сингапуре. – Полагаю, до следующего мая всё так и останется.

Если в моём распоряжении окажется машина, которую мне понравится пилотировать, и мы добьёмся определённых результатов, тогда, возможно… Я в любом случае буду обсуждать с Лоуренсом Строллом и командой, что им необходимо. Интересы команды на первом месте, мои – на втором. Мне больше не нужно выступать в гонках, чтобы что-то доказать.

Я доволен своей карьерой, и мне повезло, что я столько лет провёл в Формуле 1. Сейчас настал момент помочь команде и хорошо провести время. Именно этим я и буду заниматься в следующем году».

Говоря о своей спортивной форме, Фернандо отметил: «Я в лучшей форме, чем когда-либо. Конечно, в прошлом и в этом году машина не позволяла бороться за позиции, за которые хотелось бы, а некоторые проблемы и слабые места не были видны со стороны. Но если говорить обо мне, то некоторые выступления в этом и в прошлом году были просто невозможны для меня 20 лет назад. Так что я расслаблен, доволен и с уверенностью жду следующий год».

В следующем году в Формуле 1 изменится технический регламент, и, в теории, опытные гонщики должны получить преимущество. Однако Фернандо Алонсо уверен, что преимущество окажется у гонщиков на более быстрых машинах: «В Формуле 1 всегда одна и та же история – нужно продавать новый продукт и рассказывать, что в следующем году произойдёт чудо.

Я помню, когда запретили трекшн-контроль, то все говорили, что преимущество получат гонщики, которые лучше контролируют педаль газа и тому подобные вещи. Однако затем появился выдувной диффузор, который обеспечивал на 100 пунктов больше прижимной силы, чем у остальных, и Red Bull в каждой гонке финишировали первым и вторым. Можно действовать умнее или глупее за рулём, но если машина на полсекунды быстрее, ничто не компенсирует такую разницу в скорости.

Я определённо с нетерпением жду следующий год, чтобы понять, что даёт гонщику новый регламент. Надеюсь, больше свободы, чем в этом году. Но всё равно останется слишком много автоматических систем и вещей, которые контролируются FIA, и на которые невозможно влиять. На мой взгляд, в регламенте следующего года осталось слишком много ограничений».

