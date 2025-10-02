Коко Гауфф: “Я точно знаю, что физически я в хорошей форме и многие понимают, что со мной надо быть готовыми играть до конца”

Американская теннисистка Коко Гауфф поделилась эмоциями после выхода в полуфинал турнира в Пекине



Третья ракетка мира Коко Гауфф продолжает защиту титула на турнире в Пекине после победы над Евой Лис в четвертьфинале. Американская теннисистка в одиннадцатый раз в карьере вышла в полуфинал соревнований WTA 1000 и в третий раз подряд в столице Китая – здесь она выиграла 14 из 15 сыгранных матчей.

– Коко, поздравляем. Насколько вы счастливы, что удалось победить в двух партиях?

-Да, я очень рада, что смогла выиграть сегодня. Ева – отличный игрок. Я считаю, что она очень хорошо двигалась. Но да, я счастлива, что удалось пройти дальше после победы в двух сетах.

– Как бы вы охарактеризовали свой опыт на China Open в целом в плане матчей, того, чему вы научились, и своей игры, которая позволила дойти до полуфинала?

– Думаю, это был турнир борьбы. Конечно, против Лейлы [Фернандес] я играла уже трижды. В этот раз она показывала свой лучший теннис. Мне едва удалось победить. То же самое было и против Белинды [Бенчич]. Если честно, на тайбрейке мне немного повезло, потому что один из ударов задел трос и перелетел на ее сторону.

Просто нужно было бороться и оставаться в матче. Сегодня также пришлось бороться, но я смогла завершить встречу на своей подаче, что для меня важно в долгосрочной перспективе.

– Сейчас вы на решающей стадии турнира. На чём нужно сфокусироваться, чтобы пройти ещё два матча? В своих ответах вы несколько раз говорили о «борьбе». Это качество уже стало вашим фирменным в туре. Чувствуете ли, что соперницы выходят на матч с вами, думая именно об этом?

– Да, чем дальше мы на турнире, тем сложнее становятся матчи. В следующем круге меня ждет очень сильная соперница. Это будет настоящая борьба.

Относительно мнений соперниц, возможно, это так. Я надеюсь, что это так. Я действительно сыграла достаточно поединков, чтобы заработать такую репутацию. Но я не могу знать наверняка, что думает соперница.

Я точно знаю, что физически я в хорошей форме и многие понимают, что со мной надо быть готовыми играть до конца. Думаю, некоторые соперницы это учитывают, но, очевидно, не все думают об этом во время игры.

За выход в финал Коко Гауфф поборется с американкой Амандой Анисимовой, которая в тяжелом поединке победила Жасмин Паолини.



btu.org.ua