Ключевой игрок Ноттингем Форест рассказал, почему сорвался его трансфер в Тоттенхэм

Атакующий полузащитник "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт рассказал, почему сорвался его трансфер в "Тоттенхэм".

"Это было действительно стрессовое время для меня лично и моей семьи. Многое происходило за кулисами в моей жизни, поэтому было трудно сосредоточиться на футболе. Я поставил свою семью на первое место и хотел быть рядом со своей женой и новорожденным сыном. В конце концов, я решил, что должен пройти следующий этап своей карьеры с "Ноттингемом" в Лиге Европы, ведь это была наша цель. Я ни разу не пожалел об этом решении", — добавил 25-летний англичанин.

Напомним, что "Тоттенхэм" был готов активировать клаусулу в размере 60 миллионов фунтов стерлингов в его контракте, однако затем переговоры между представителями обоих клубов зашли в тупик.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Морган Гиббс-Уайт присоединился к "Ноттингему" из "Вулверхэмптона" летом за 25 миллионов фунтов стерлингов. Всего на его счету 18 голов и 30 ассистов в 126 матчах за "лесников" во всех турнирах.

www.ua-football.com