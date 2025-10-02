Анисимова выходит в полуфинал WTA в Пекине

Американская теннисистка Аманда Анисимова, занимающая 4-е место в мировом рейтинге, продолжает свою победную серию на турнире WTA-1000 в Пекине. В драматичном поединке четвертьфинала она обыграла итальянку Жасмин Паолини, ныне восьмую ракетку мира, с результатом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4. Матч длился почти 3 часа — 2 часа 47 минут. Про это сообщает редакция euro.com.ua по материалам lechia-gdansk.pl.

Теннисистки продемонстрировали яркую борьбу на корте: Паолини начала встречу с уверенной победой в первом сете, однако Анисимова не сдалась и, несмотря на раннее отставание, сумела взять верх в двух последующих партиях. Ключевым моментом стал решающий третий сет, в котором Анисимова продемонстрировала отличную игру на брейк-пойнтах, реализовав 5 из 11.

Аманда четыре раза подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Паолини же отличилась одним эйсом, но ей не удалось эффективно использовать свои брейк-пойнты — только три из четырнадцати оказались реализованными.

В полуфинале турнира Анисимова встретится с соотечественницей Кори Гауфф, которая занимает третью позицию в мировом рейтинге и является действующей чемпионкой Пекина. Этот матч обещает быть крайне интересным, поскольку обе теннисистки отлично показывают себя на протяжении всего турнира.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Кори Гауфф уже продемонстрировала свою силу, обыграв сильных соперниц, и будет стремиться защитить титул. В борьбе за финал Анисимова, конечно, не намерена уступать.

