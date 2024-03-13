Полесье подтвердило аренду полузащитника Шахтера

Житомирское Полесье объявило о переходе полузащитника донецкого Шахтера Ивана Петряка.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрок будет выступать на правах аренды, сроки которой не разглашаются. По информации ТаТоТаке, речь идет о соглашении до завершения сезона-2023/24.

Иван будет играть под 10-м игровым номером.

Напомним, Петряк вернулся в Шахтер в 2022 году с венгерского Фегервара. За это время отыграл 27 матчей и забил два гола. Также в течение карьеры поиграл за луганскую Зорю. и Ференцварош.

Накануне клуб подтвердил отставку главного тренера Юрия Калитвинцева. Исполнять обязанности наставника будет Сергей Шищенко.

В 20 туре УПЛ Полесья :2). Житомирцы без побед уже шесть матчей. Пока команда занимает 6 строчку в турнирной таблице УПЛ.

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