Гамбург. Марченко проиграл в матче первого круга

Илья Марченко выбыл из борьбы на «челленджере» в Германии
Гамбург, Германия • 11-17 марта • хард (зал) • €36,900
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Илья Марченко (Украина) — Эрги Кыркын (Турция) 6:4, 3:6, 4:6
Украинский теннисист провёл на корте чуть больше двух часов. По ходу встречи Марченко выполнил восемь эйсов, допустив две двойные ошибки, сделал два брейка и проиграл три гейма на своей подаче.
Марченко проиграл второй из трёх сыгранных матчей против турецкого игрока. Предыдущие два состоялись в 2022 году.
Отметим, что Кыркын продлил свою победную серию. На прошлой неделе он выиграл титул ITF M15 в Турции.
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