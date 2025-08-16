Янник Синнер – о разгромной победе над Оже-Альяссимом: “Чувствовал, что сегодня продемонстрировал действительно великолепный теннис”

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свою победу над Феликсом Оже-Альяссимом в матче 1/4 финала “Мастерса” в Цинциннати



Итальянский теннисист отдал своему сопернику лишь два гейма, сделав шесть брейков и проведя на корте 71 минуту игрового времени.

“Я чувствовал, что сегодня очень хорошо отыграл на приеме. Думаю, именно это стало ключевым фактором, который дал мне уверенность на собственной подаче. Во втором сете был небольшой спад, когда он сделал брейк. Это могло изменить ход игры, но я рад, что достаточно быстро отыгрался.

Он очень сложный соперник, ведь хорошо подает, отлично двигается. Физически в отличной форме и прекрасно играет на форхенде. Но мы подготовились наилучшим образом, в том числе тактически, и я чувствовал, что сегодня продемонстрировал действительно великолепный теннис”.

В полуфинале Cincinnati Open Янник Синнер сыграет против “квалифаера” Теренса Атмана.



