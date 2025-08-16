WEC: В Genesis завершили первичную обкатку гиперкара

Genesis Magma Racing, заводская команда корейского концерна Hyundai Motor Company, готовится к дебюту в чемпионате мира по гонкам на выносливость, запланированному на 2026 год, и сделан очередной важный шаг в этом направлении. Команда сообщила, что первичная обкатка гиперкара GMR-001 успешно завершена.

Шасси для машины разработано и построено в партнёрстве с французской компанией Oreca; его первый опытный образец готов, и будет создано ещё два, предназначенных для тестов и продолжения процесса доводки будущего «боевого» спортпрототипа класса Hypercar.

На фотографиях, которыми вчера поделилась команда, машина предстаёт в чёрном карбоновом обличии, первые пробные заезды состоялись на автодроме Поль-Рикар в Ле-Кастелле на юге Франции 5 августа, затем работа на трассе продолжилась тремя днями позже. Машину пилотировали опытные профессионалы Пипо Дерани и Андре Лоттерер – пока подтверждены контракты только с ними.

Впереди интенсивные тесты и программа по омологации машины, которая выйдет на старт сезона WEC на этапе в Катаре в марте следующего года, а на 2027-й запланирован дебют в американском чемпионате IMSA.

«Сейчас такой период, когда кажется, что каждый день происходят этапные события, но именно так мы и должны работать, – заявил Сирил Абитебул, руководитель команды Genesis Magma Racing. – Предыдущие восемь месяцев были посвящены планированию и дискуссиям, но теперь мы можем видеть готовую машину, которая работает именно так, как мы и рассчитывали, и это невероятно здорово.

Мы также начинаем процесс переезда на новую базу команды в Ле-Кастелле. Старт программы испытаний – это начало следующего этапа работы, когда будет происходить доводка шасси, двигателя, а также обустройство новых производственных помещений и организация команды».

