Гюнтер Штайнер: Ferrari пора проснуться

В Баку Ferrari уступила Mercedes второе место в Кубке конструкторов. Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер заявил в подкасте Red Flags, что Скудерии пора проснуться…

Гюнтер Штайнер: «Я считаю, что в Баку главным проигравшим стала Ferrari – гонщики финишировали восьмым и девятым, уступив даже Racing Bulls и Williams. И ещё эта неразбериха в конце, когда Шарль не смог вернуть позицию, а Льюис уснул, пропуская его, поскольку был сосредоточен на чем-то другом. Им пора проснуться, если они хотят занять второе место в чемпионате, поскольку на данный момент они уже не вторые.

Борьба за второе место в Кубке конструкторов обещает быть острой. Ferrari, Mercedes и Red Bull настолько близки, что совершенно не ясно, кто в итоге окажется впереди. Если Mercedes проведет хорошую гонку и выиграет, а Кими сможет набрать несколько очков, они смогут оторваться. Думаю, сложнее всех придётся Red Bull. Вряд ли Макс выиграет ещё много гонок в этом году».

Источник