Джеймс Эллисон: Кими Антонелли – настоящий талант

За 33 года карьеры Джеймс Эллисон работал со многими звёздами Формулы 1, в том числе с Михаэлем Шумахером, Фернандо Алонсо, Кими Райкконеном и Льюисом Хэмилтоном. Он прекрасно знает, какие качества отличают просто хорошего гонщика от чемпиона мира, поэтому его похвала дорого стоит.

17-летний Кими Антонелли, участник молодёжной программы Mercedes, её уже заслужил. Перспективного итальянца прочат в напарники Джорджу Расселлу, и в команде подготовили для него интенсивную программу частных тестов, на которых он пилотирует W13, машину 2022 года и производит на команду весьма неплохое впечатление.

«Безусловно, он впечатлил всех по ходу тех сессий, в которых уже принимал участие, – На его первых тестах уже через круг или два начало казаться, что у него был опыт пилотирования машин Формулы 1, хотя такого опыта у него не было. Это клише, но я должен к нему прибегнуть, сказав, что на трассе Антонелли демонстрирует стабильность и не допускает ошибок.

Молодые люди часто слишком стараются произвести впечатление, и всё заканчивается разворотом машины. Хотя бывает и наоборот: они настолько опасаются, что машину развернёт, что им не удаётся показать всё, на что они способны.

Похоже, Кими в этом плане сразу нашёл свой естественный и правильный ритм, вполне адекватно оценивал свои ощущения за рулём, и при этом действовал практически безупречно. Похоже, что он – настоящий талант».

Впрочем, пока основная задача Антонелли – показывать убедительные результаты в Формуле 2, где он дебютировал в этом году. После пяти этапов сезона, каждый из которых состоит из двух гонок, итальянец находится на 6-й строчке личного зачёта, заработав очки в семи гонках, а его лучшими достижениями пока остаются 4-е места, которые он занял в Мельбурне, Имоле и Монако.

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