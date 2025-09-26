Кэти Бултер – о выходе в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг: “Мы уже были на этом этапе дважды, и я лично знаю, чего ожидать”

Британская теннисистка пообщалась с журналистами после победы ее сборной над Японией



Кэти Бултер принесла победное очко своей команде, уверенно обыграв Моюку Учидзиму. Сборная Великобритании в третий раз за последние четыре года и второй сезон подряд в полуфинале соревнований. В субботу теннисистки встретятся с представительницами США.

– Кэти, это была очень уверенная и хладнокровная победа. Вы реализовали все брейкпоинты, отыграли важные моменты на своей подаче. Расскажите об игровом плане и о том, насколько хорошо вам удалось его выполнить.

– Да, мне кажется, что наш план на игру был достаточно простым. Я максимально сосредоточилась на себе. Были один-два момента в ее игре, которые я хотела использовать, и мне кажется, что я очень хорошо это выполнила. Я действительно довольна тем, как сыграла сегодня. Чувствую, что за последние несколько недель я стала новой версией себя. Очень хочу развивать это в себе и дальше.

– Вы сказали о “новой версии себя”. Это связано с новой средой, командной атмосферой или с тем, что стартовала азиатская серия турниров и вы получили возможность перезагрузиться?

– Да, думаю, именно это все и повлияло. В последние несколько месяцев мне было сложно, я немного выгорела. Сейчас чувствую, что восстановила силы, проведя немного времени дома. Это было очень нужно.

Наличие девочек рядом также очень помогает – они меня поддерживают. Я чувствую, что понимаю, кто я на корте и что пытаюсь делать.

Но да, последние месяцы были очень тяжелыми для меня. Теперь я с большим энтузиазмом смотрю вперед, у меня появилась настоящая мотивация на завершение сезона. Это очень вдохновляющая перспектива.

– Ваши мысли о предстоящем полуфинале? Радует ли вас такая перспектива?

– Да, это еще одна возможность. Мы уже были на этом этапе дважды. Я лично знаю, чего ожидать. По ту сторону корта будут теннисистки мирового класса, но они также не знают, на что мы способны. Думаю, мы все будем играть раскованно и атаковать, без сомнений. Нам нечего терять. Я очень жду этот следующий матч.

– Вы находитесь в Шэньчжэне уже несколько дней. Какие у вас впечатления от города?

– Это новый опыт для меня. Мы здесь буквально влюбились в местный кофе – это пока что самое большое открытие.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua