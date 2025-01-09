“Я решил, что это уникальная возможность и опыт”. Энди Маррей рассказал о своем решении стать тренером Новака Джоковича на Australian Open

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей рассказал о своем решении присоединиться к тренерскому штабу серба Новака Джоковича.



Британец, завершивший профессиональные выступления в сентябре 2024 года, рассказал, что предложение о сотрудничестве стало для него полной неожиданностью.

«Мы обменялись сообщениями, были пропущенные звонки и всё такое. В В какой-то момент, я играл в гольф и был на 17-й лунке, и парень, с которым я играл, спросил: “Ты знаешь, что будешь делать дальше?”. Я ответил: “Честно говоря, не знаю”. Он спросил: “Есть ли у тебя планы заняться тренерством?”. Я сказал: “Честно говоря, сейчас я не могу представить ничего хуже, чем вернуться в теннис в роли тренера”», – поделился Маррей.

Однако спустя всего 30 минут он уже обсуждал с Джоковичем детали будущего сотрудничества. «Я был в машине, позвонил Новаку, и мы поговорили. Он спросил, был бы я заинтересован помочь ему, чего я, конечно, не ожидал», – добавил Энди.



Маррей начал работу с Джоковичем в декабре на тренировочном сборе в Марбелье, где серб готовился к новому сезону. В преддверии Australian Open они провели ещё одну неделю совместной работы в Мельбурне.

«Когда поступило предложение, я поговорил со своей семьёй, и через пару дней решил, что это уникальная возможность и опыт. Я подумал, что это хорошая идея попробовать, провести время в межсезонье в Австралии и посмотреть, как всё сложится для нас обоих», – рассказал Маррей.

При этом британец отметил, что на данном этапе сотрудничество носит пробный характер. «Это не типичная тренерская схема, поэтому было логично протестировать её и посмотреть, работает ли она. А после турнира мы договорились принять более окончательное решение», – пояснил он.

Энди Маррей признался, что важную роль в принятии решения сыграла его семья.

«Моя жена очень поддержала меня. На самом деле я всё равно собирался быть в Австралии на несколько дней во время турнира. Она, конечно, удивилась, что он предложил мне это, но поддержала меня», – отметил Маррей. «Если бы это был более молодой игрок, с которым, возможно, пришлось бы работать долгосрочно – пять или шесть лет, – не уверен, что это была бы та же реакция. Но в случае с Новаком она меня очень поддержала».

Новак Джокович в первом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет против 133-й ракетки мира, получившего wild card в основную сетку американца Нишеша Басаваредди.



btu.org.ua