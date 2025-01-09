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Футбол

Ключевой игрок Реала пропустит полуфинальный матч в Суперкубке Испании

Серьезная потеря для сливочных

Ключевой игрок Реала пропустит полуфинальный матч в Суперкубке Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич не сможет принять участие в полуфинале за Суперкубок Испании против "Мальорки".

    Официальный сайт королевского клуба сообщил, что 39-летний хорватский футболист пропустит матч из-за вирусной инфекции. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны. Однако существует высокая вероятность того, что Модрич может пропустить финал этого турнира, если "Реал" сможет выиграть сегодня. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

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    • Читайте такжеРеал – Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Испании
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