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Футбол

Барселона договорилась о новом контракте с хавбеком. Отступные 1 миллиард евро

Испанцы продолжают укреплять свою команду

Барселона договорилась о новом контракте с хавбеком. Отступные 1 миллиард евро

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Барселона" достигла принципиального согласия с Гави относительно нового контракта. Об этом сообщает Фабрицио Романо с посланием на Хави Торреса.

    Молодому испанскому хавбеку предложено долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано до лета 2031 года.

    Сумма отступных за футболиста – 1 миллиард евро.

    Гави в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал три ассиста.

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