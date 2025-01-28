УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я смотрел два замечательных боя Тайсона против Усика. Это было противостояние двух лучших супертяжей века. У каждого разные мнения относительно результата.

Большинство зрителей говорят, что реванш был близким. Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша? Что Тайсон сделал достаточно, чтобы победить. Несмотря на результат, Тайсон показывал замечательные вещи. Тайсон замечательный боксер, вспомните, как он поехал на территорию Кличко и победил его, невероятная карьера», – сказал Уоррен.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua