Maui Jim – новый спонсор Red Bull Racing

Команда Red Bull Racing объявила о подписании нового спонсорского контракта. Партнёром команды стала компания Maui Jim – производитель солнечных очков.

В новом сезоне продукцию Maui Jim будут носить Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон, руководители и механики Red Bull Racing.

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Мы очень рады объявить о сотрудничестве с Maui Jim. Этот бренд разделяет нашу приверженность к скорости и разработке передовых технологий. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с партнёром-единомышленником, который не боится бросать вызов статусу-кво».

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