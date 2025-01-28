Кобленц. Урсу в трех сетах выиграл финал квалификации и сыграет в основной сетке “челленджера”

Украинский теннисист Вадим Урсу преодолел квалификацию на “челленджере” в Германии



Кобленц, Германия • 27 января-2 февраля • хард (зал) • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Финал

Вадим Урсу (Украина) – Матс Розенкранц (Германия, 11) 6:3, 4:6, 6:3

Теннисисты второй раз сыграли друг с другом – в 2018 году Урсу был сильнее в их поединке на турнире ITF в Германии. Сегодня украинец девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, проиграл три гейма на своей подаче и сделал пять брейков.

В первом круге основной сетке Урсу сыграет против француза Матиса Эрхарда (№291 АТР). Напомним, что для украинского теннисиста это первый турнир в сезоне.

btu.org.ua