ВИДЕО. Владимир Кличко провел тренировку с украинским промоутером

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко присоединился к инициативе украинской промоутерской компании.

Spartabox Faniian Promotions и ее глава Игорь Фаниян совместно с легендарным боксером посетили спортивно-реабилитационный центр Tytanovyi, где встретились с украинскими ветеранами.

Кличко и Фаниян вместе тренировались с военными, показывали различные упражнения и общались с ветеранами.

Промоутерская компания Spartabox Promotions готовится к проведению большого вечера бокса, который состоится 25 января в Киеве. В ринг выйдут не только профессиональные спортсмены, но и украинские военные, которые получили травмы при выполнении боевых задач.

ВИДЕО. Совместная тренировка Владимира Кличко, Игоря Фанияна и украинских военных

sport.ua