Рио Хиракава – резервный и тест-пилот Alpine F1

Команда Alpine F1 включила Рио Хиракаву в число резервных и тест-пилотов на сезон 2025 года.

30-летний японец, известный своей универсальностью и опытом в разных гоночных сериях, будет совмещать работу на симуляторе с тестами машин команды прошлых лет. Во время Гран При Японии Хиракава примет участие в первой сессии свободных заездов.

Блестящая карьера Рио Хиракавы включает выступления в сериях SuperFormula и Super GT, и участие в гонках на выносливость. Он одержал победу в общем зачете «24 часов Ле-Мана» в 2022 году, а в 2022 и 2023-м стал чемпионом FIA WEC в классе гиперкаров.

Оливер Оукс, руководитель команды: «Мы рады пригласить Рио в команду, в этом году он проведёт первую тренировку в Сузуке, на своей домашней трассе.

Его приход принесет в наш нынешний состав разнообразный гоночный опыт и расширит круг талантов, к которым мы сможем обращаться по ходу сезона».

Его роль будет важна для поддержки команды в различных областях через нашу программу тестов и работу на симуляторе. Мы с нетерпением ждём начала совместной работы по подготовке к новому сезону».

Рио Хиракава: «Для меня большая честь присоединиться к команде Alpine в качестве резервного и тест-пилота на сезон 2025 года. Я получу редкую возможность работать на трассе за рулём машин Формулы 1 и смогу провести первую тренировку на глазах своих болельщиков в Японии».

Присоединившись к Alpine, Хиракава останется ключевой фигурой в программе гиперкаров Toyota в WEC, где он продолжит выступления.

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