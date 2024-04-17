Андреа Стелла: В Шанхае у нас будут сложности

После четырёх этапов сезона McLaren уверенно занимает 3-е место в Кубке конструкторов, уступая только Red Bull Racing и Ferrari. Машина MCL38 явно более эффективна, чем прошлогодняя MCL60, хотя не избавлена от ряда недостатков.

С быстрыми и среднескоростными поворотами она справляется неплохо, но теряет в медленных, а также в затяжных поворотах. Кроме того, по максимальной скорости на прямых она тоже уступает машинам ближайших соперников. При этом на трассе в Шанхае, на которой пройдёт пятый этап сезона, есть два довольно длинных таких отрезка, в частности, длина обратной прямой составляет 1,1 км, а ей предшествует продолжительный 13-й поворот.

Комплекс поворотов, следующих за 1-м, нужно проходить на относительно невысоких скоростях, но и с поворотами среднего сектора, от 7-го до 9-го, машина McLaren может справляться не лучшим образом.

«Безусловно, на этом этапе у нас будут сложности, причём разного плана, – подтвердил Андреа Стелла, руководитель британской команды, отвечая на вопрос Speedcafe. – Какой окажется ситуация с асфальтовым покрытием? При этом не стоит забывать, что в прошлом трасса в Китае была одной из тех, где сильнее всего проявлялось гранулирование резины, и мы не знаем, как шины будут со всем этим справляться.

Времени на тренировки будет немного, и не факт, что мы успеем понять, что происходит в плане гранулирования. Кроме того, на этой трассе сложно добиться оптимального баланса шасси, поскольку там есть и очень скоростные повороты, например, 1-й, а затем следует множество медленных секций. Когда я рассматриваю всё это по отдельности, то испытываю головную боль».

Дополнительные трудности командам доставит график уик-энда, ведь в Шанхае пройдёт первая в сезоне спринтерская гонка. При этом квалификация, ей предшествующая, состоится днём в пятницу, после чего до субботнего спринта машины будут помещены в закрытый парк. Короткая гонка пройдёт в субботу утром, а затем команды будут готовиться к квалификации, запланированной на дневное время. Поскольку тренировка в этот уик-энд только одна, а Гран При Китая не проводился с 2019 года, то подготовка к нему будет сопряжена со значительными сложностями.

«Как только вы оцените вашу конкурентоспособность, полагаю, надо применить такой подход: «Даже если мы отработали не идеально, но хотя бы чуть лучше, чем соперники, уже это может открыть неплохие возможности», – рассуждал Стелла. – Должен признать, что из всех этапов первой части сезона именно китайская трасса больше всего меня тревожит в плане конкурентоспособности, поскольку на ней так много медленных секций, шпилек, даже 2-й и 3-й повороты я бы отнёс к этой категории. В Шанхае на прохождение поворотов тратится довольно много времени. Пока нам не удаётся добиться достаточно заметных улучшений поведения машины в медленных и затяжных среднескоростных поворотах, поэтому ожидаю, что в Китае у нас будет больше сложностей».

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