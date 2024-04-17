Симеоне: В обоих матчах у нас были лучшие голевые моменты, чем Боруссия

Главный тренер Атлетико Мадрид Диего Симеоне считает, что у его команды в обоих матчах четвертьфинала Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд были лучшие голевые моменты.

Слова наставника передает Marca.

«В обоих матчах мы имели лучшие голевые моменты, чем Боруссия. В первом матче преимущество могло быть больше, а в этой игре у нас был очень важный первый ход Альваро. Во втором тайме команда хорошо начала с голевых моментов. У них не было таких ситуаций и голы говорят сами за себя. много усилий мы могли победить с большей разницей в первом матче, а сегодня, если бы нам повезло, то могли бы достичь большего», — сказал специалист.

Напомним, «матрасники» уступили Боруссии со счетом 2:4 (первая встреча 2:1). Таким образом немецкий клуб в 1/2 финала сыграет против французского ПСЖ, который уверенно прошел в Барселону. Полуфинальные противостояния запланированы на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе «Уэмбли».

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