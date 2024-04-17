Гюндоган о вылете из ЛЧ: игра была в наших руках, а мы отдали ее ПСЖ самым легким способом

Игрок также раскритиковал действия своих коллег во время матча

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"Барселона", имея преимущество во время второго матча с "ПСЖ", проиграла поединок (1:4) и вылетела из розыгрыша еврокубка. На ход игры повлияло удаление Араухо в середине первого тайма, когда он сфолил возле штрафной площадки на Баркола. Не скрывал своих эмоций от результата полузащитник каталонцев Илкай Гюндоган.

"Я разочарован, очень разочарован. Игра была в наших руках, а мы отдали ее "ПСЖ". Мы отдали его им самым легким способом. Удаление на такой стадии убивает тебя в игре. В такие ответственные моменты надо быть уверенным, что ты идешь за мячом [о фоле Араухо]. Я предпочитаю пропустить гол или даже позволить выход один на один. Я не знаю, дотянулся он до мяча или нет, но лучше дать вратарю шанс спасти его, или даже подарить им гол", — говорит Гюндоган после матча.

Также немец подверг критике действия игроков во время гола Витиньи в ворота "Барсы":

"Еще одна ошибка. Мы должны были выйти и закрыть его. Мы не должны позволить ему пробить, он был свободен! Это не то, чего мы не тренировали. Игрок, который ближе всего к мячу, должен выйти и закрыть его. Это был выход три на три после углового, Витинья выбегает… ты должен пойти и забрать его. Никто не вышел, а если и вышел, то уже было поздно", — заявил Гюндоган в интервью CBS Sports.

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