«Вашингтон» установил лицо довольного Овечкина на аватарку в соцсетях

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Пресс-служба «Вашингтона» установила лицо российского нападающего Александра Овечкина на аватарку в соцсетях.

Фото Соцсети

В ночь на 17 апреля «Кэпиталз» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ, благодаря чему заняли восьмое место в Восточной конференции и вышли в плей-офф 38-летний россиянин отметился заброшенной шайбой.

На фотографии Овечкин улыбается за несколько секунд до окончания матча против «Филадельфии».

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник