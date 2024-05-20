Диан Парри: «Чтобы побеждать таких соперниц, как Свитолина, нужно играть на высоком уровне на протяжении всего матча»

Французская теннисистка Диан Парри прокомментировала свое поражение в матче против украинки Элины Свитолиной в первом круге турнира WTA 500 в Страсбурге

«Не часто бывает, чтобы матч прерывался из-за наступления темноты. По правилам поединок можно остановить на чётных геймах, поэтому мы сыграли ещё один гейм после смены сторон, и, честно говоря, я немного потеряла концентрацию в этот момент. А на следующий день было сложно вернуться на корт, не зная, получится ли сыграть больше двух геймов. К тому же, матч перед нашим был очень долгим и с безумным сценарием…Это было непросто.

Очевидно, что Элина играет очень хорошо и у неё очень мощные удары. Я чувствовала, что мои дела идут лучше во втором сете, и конечно расстроило, что матч прервали в такой момент. Также неприятно прерываться, находясь в невыгодной позиции, ведь на следующий день нельзя допускать ошибок. На её уровне она не даёт шансов. Когда её догоняют, она не паникует и знает, что, если немного подтянет игру, сможет выиграть матч.

Чтобы побеждать таких соперниц, нужно играть на высоком уровне на протяжении всего матча. В этот раз этого у меня не получилось, и у меня осталась неделя, чтобы хорошо подготовиться к Ролан Гаррос. Надеюсь, что покажу достаточный уровень, чтобы пройти несколько кругов», — сказала французская теннисистка в интервью изданию L’Équipe.

• Обзор матча Элина Свитолина — Диан Парри в Страсбурге (ВИДЕО)

btu.org.ua