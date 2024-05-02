Мадрид. Алькарас за три часа победил Штруффа и продлил свою победную серию на турнире

Испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает защиту своего титула на «Мастерсе» в Мадриде

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвёртый круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 23) 6:3, 6:7(5), 7:6(4)

В решающем сете Алькарас лидировал 5:3, но упустил четыре матчбола подряд, лидируя 40-0 на своей подаче и в итоге проиграл гейм. На тай-брейке испанец выиграл четыре розыгрыша подряд со счета 3:4.

Алькарас и Штруфф второй год подряд сыграли друг с другом на «Мастерсе» в Мадриде. В прошлом году испанский теннисист был сильнее немца в решающем матче турнира. Алькарас увеличил свое преимущество в противостоянии со Штруффом (3-1), выиграв у него третий матч подряд.

Карлос Алькарас продолжает свою победную серию на кортах «Мастерса» в Мадриде, одержав 14-ю победу подряд. За место в полуфинале третий номер рейтинга АТР сыграет против Андрея Рублева, которого победил в прошлом году на Итоговом чемпионате.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua