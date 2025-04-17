Руан. Теннисистка из третьей сотни рейтинга сыграет в 1/4 финала, Носкова одолела Перу

Результаты матчей среды на турнире WTA 250 во Франции
Руан, Франция • 15-20 апреля • грунт (зал) • $275,094
Действующая чемпионка: Слоан Стивенс (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Элина Свитолина (Украина, 1) – Жиль Тайхманн (Швейцария) 6:4, 6:2
Моюка Утидзима (Япония, 5) – Нурия Бранкаччо (Италия, LL) 3:6, 6:2, 6:1
Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Бьянка Андрееску (Канада, WC) 6:1, 4:6, 7:6(2)
Линда Носкова (Чехия, 2) – Бернарда Пера (США) 4:6, 7:6(5), 6:4
Джессика Понше (Франция, LL) – Фиона Ферро (Франция, Q) 7:6(4), 6:4
Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Камилла Розателло (Италия, Q) 6:0, 6:4
Тианцоа Ракотоманга Раджаона (Франция, Q) – Жаклин Кристиан (Румыния) 6:2, 6:3
Тианцоа Ракотоманга Раджаона (№291 WTA) выиграла второй матч подряд против соперницы из топ-100. Напомним, что в предыдущем раунде 19-летняя француженка была сильнее Лучии Брондзетти. Ракотоманга Раджаона впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA.
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