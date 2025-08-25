US Open. Ястремская и Свитолина сыграют свои первые матчи 25 августа: полное расписание игрового дня

Понедельник, 25 августа – второй игровой день Открытого чемпионата США. В этот день продолжатся поединки мужского и женского турниров в одиночном разряде.



US Open | 25 августа﻿ 2025 года

Arthur Ashe Stadium. Начало в 11:30 (18:30 по киевскому времени)

R128 | Мэдисон Кис (США, 6) – Рената Сарасуа (Мексика)

R128 | Фрэнсис Тиафо (США, 17) – Йосихито Нисиока (Япония)﻿

Не ранее 02:00 по киевскому времени

R128 | Винус Уильямс (США, WC) – Каролина Мухова (Чехия, 11)

R128 | Райли Опелка (США) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

Louis Armstrong Stadium. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Барбора Крейчикова (Чехия) – Виктория Мбоко (Канада, 22)

R128 | Федерико Агустин Гомес (Аргентина, Q) – Джек Дрэйпер (Великобритания, 5)

Не ранее 02:00 по киевскому времени

R128 | Себастьян Офнер (Австрия) – Каспер Рууд (Норвегия, 12)

R128 | Алиша Паркс (США) – Мирра Андреева (-, 5)

Grandstand. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Петра Квитова (Чехия, SR) – Диан Парри (Франция)

R128 | Жуан Фонсека (Бразилия) – Миомир Кецманович (Сербия)

Не ранее 22:00 по киевскому времени

R128 | Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Хольгер Руне (Дания, 11)

R128 | Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина, 12)

Stadium 17. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Кэмерон Норри (Великобритания) – Себастьян Корда (США)

R128 | Елена Рыбакина (Казахстан, 9) – Хулиета Пареха (США, WC)

R128 | Дарья Касаткина (Австралия, 15) – Елена Габриэла Русе (Румыния)﻿

Не ранее 00:00 по киевскому времени

R128 | Карен Хачанов (-, 9) – Нишеш Басаваредди (США, WC)

Корт №5. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Леолия Жанжан (Франция) – Присцилла Хон (Австралия, Q)

R128 | Элизе Мертенс (Бельгия, 19) – Алисса Ан (США, WC)

R128 | Франческо Пассаро (Италия, Q) – Флавио Коболли (Италия, 24)

R128 | Дино Прижмич (Хорватия, Q) – Андрей Рублёв (-, 15)

Корт №6. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Анастасия Павлюченкова (-) – Даяна Ястремская (Украина, 30)

R128 | Камилла Рахимова (-) – Каролин Гарсия (Франция, WC)

R128 | Джеймс Дакворт (Австралия, LL) – Тристан Бойер (США, WC)

R128 | Кэти Волынец (США, Q) – Зейнеп Сёнмез (Турция)

Корт №7. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Себастиан Баес (Аргентина) – Ллойд Харрис (ЮАР, Q)

R128 | Франсиско Комесанья (Аргентина) – Алекс Микельсен (США, 28)

R128 | Мария Саккари (Греция) – Татьяна Мария (Германия)

R128 | Магдалена Френх (Польша, 28) – Талия Гибсон (Австралия, WC)

Корт №9. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Юлия Путинцева (Казахстан) – Элизабетта Коччаретто (Италия)

R128 | Александра Соснович (-) – Ива Йович (США)

R128 | Жауме Мунар (Испания) – Жайме Фария (Португалия, LL)

Корт №10. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Уго Умбер (Франция, 22) – Адам Уолтон (Австралия)

R128 | Маттиа Беллуччи (Италия)﻿ – Шан Цзюньчэн (Китай)

R128 | Эльза Жакемо (Франция)﻿ – Мари Боузкова (Чехия)

Корт №11. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Мартин Дамм (США, Q) – Дарвин Бланч (США, WC)

R128 | Тэйлор Таунсенд (США) – Антония Ружич (Хорватия)

R128 | Дженсон Бруксби (США) – Александар Вукич (Австралия)

R128 | Дарья Семенистая (Латвия, Q) – Пейтон Стёрнс (США)

Корт №12. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Людмила Самсонова (-, 19) – Юань Юэ (Китай)

R128 | Анна Калинская (-, 29) – Клерви Нгунуэ (США, WC)

R128 | Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) – Маккензи Макдональд (США)

R128 | Габриэль Диалло (Канада, 31) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)

Корт №13. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Александар Ковачевич (США) – Коулмен Вонг (Гонконг, Q)

R128 | Кристина Букша (Испания) – Клэр Лю (США, Q)

R128 | Уго Дельен (Боливия) – Камиль Майхжак (Польша)

Корт №15. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Зизу Бергс (Бельгия) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй)

R128 | Даниэль Элахи Галан (Колумбия, LL) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия)

R128 | Энн Ли (США) – Ребекка Шрамкова (Словакия)

