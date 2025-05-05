Рейтинг WTA. Гауфф поднялась на третью строчку, Паолини стала пятой ракеткой мира, Осака вернулась в топ-50

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг



Коко Гауфф, которая дошла до финала на турнире WTA 1000 в Мадриде, вернулась на третье место, обойдя соотечественницу Джессику Пегулу.

Наоми Осака, ставшая чемпионкой на турнире WTA 125 в Сен-Мало, где выиграла свой первый трофей на грунте, впервые с февраля вернулась в топ-50.

Моюка Утидзима, которая дошла до четвертьфинала на турнире в Мадриде, дебютировала в топ-50 мирового рейтинга.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 05.05.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 11118 очков

2. Ига Швёнтек (Польша) – 6773 очка

3. Коко Гауфф (США) – 6603 очка (+1)

4. Джессика Пегула (США) – 6243 очка (-1)

5. Жасмин Паолини (Италия) – 4875 очков (+1)

6. Мэдисон Кис (США) – 4824 очка (-1)

7. Мирра Андреева (-) – 4781 очко

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4193 очка

9. Эмма Наварро (США) – 3797 очков (+1)

10. Паула Бадоса (Испания) – 3761 очко (-1)

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Личные рекорды теннисисток из топ-100:

11. Диана Шнайдер (-)

33. Ольга Данилович (Сербия)

42. Пэйтон Стернс (США)

47. Моюка Утидзима (Япония)

56. Сонэй Картэл (Великобритания)

60. Кимберли Биррелл (Австралия)

63. Ева Лис (Германия)

70. Александра Эала (Филиппины)

76. Зейнеп Сёнмез (Турция)

100. Аой Ито (Япония) – дебют в топ-100

Чемпионская гонка WTA (на 05.05.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 4905 очков

2. Мэдисон Кис (США) – 3284 очка

3. Мирра Андреева (-) – 2840 очков

4. Ига Швёнтек (Польша) – 2813 очков

5. Джессика Пегула (США) – 2483 очка

6. Коко Гауфф (США) – 1948 очков (+6)

7. Элина Свитолина (Украина) – 1536 очков (+9)

8. Екатерина Александрова (-) – 1501 очко

9. Эмма Наварро (США) – 1477 очков (-2)

10. Аманда Анисимова (США) – 1470 очков (-4)

> РЕЙТИНГ WTA на 5 мая 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 5 мая 2025 года | парный разряд



Фото: Getty Images.

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