Драма в седьмом матче плей-офф НХЛ. Камбэк и два овертайма

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Состоялся последний матч первого раунда плей-офф НХЛ, в котором Виннипег и Сент-Луис определили, кто идет в полуфинал западной конференции.

Виннипег, который был лучшей командой регулярного сезона, в драматичном поединке обыграл Блюзменов 4:3 во втором овертайме благодаря решающему голу Адама Лоури.

При этом по ходу встречи Сент-Луис выигрывал 2:0 и 3:1, а Виннипег сравнял счет за 2.2 секунды до завершения третьего периода.

Джетс, едва не вылетев от команды wild-card зоны, во втором раунде сыграют против Далласа, который в семи матчах прошел Колорадо.

НХЛ. Первый раунд плей-офф

Виннипег – Сент-Луис 4:3 во втором овертайме

Шайбы: 01:30 Кайру – 0:1, 07:16 Джозеф – 0:2, 31:41 Перфетти – 1:2, 39:25 Факса – 1:3, 58:04 Наместников – 2:3, 59:58 Перфетти – 3:3, во втором овертайме 16:10 Лоури – 4:3

Вратари: Хеллебак – Биннингтон

Виннипег выиграл серию 4:3

Определились пары второго раунда плей-офф НХЛ

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