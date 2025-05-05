Канело прошел Скалла и вышел на Кроуфорда. Путь к историческому поединку

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес – Уильям Скалл

В ночь с 3 на 4 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся уникальный турнир. Главным его противостоянием стал бой за абсолютное чемпионство во второй средней весовой категории между Саулем Альваресом (62–3–2, 39 КО) и Уильямом Скаллом (23–1, 9 КО).

Противостояние закончилось без неожиданностей. А потом было объявление, которого все ждали

На победу Скалла рассчитывали только отчаянные. Возможно, и он не очень в это верил.

Уильям Скалл был огромным аутсайдером перед этим поединком. Это абсолютно логично, ведь никто никогда не видел его в испытаниях такого уровня в профессиональном боксе. Титул ему был передан самим Альваресом, когда тот не захотел боксировать с претендентом по линии IBF. А дальнейшее противостояние после этого не впечатляло.

В то же время отвергать факт хорошего боксерского уровня Уильяма было бы нелогично. Он все же добрался до титульного противостояния и что-то явно умеет. Кроме того, обладает габаритами, которые впечатляют на фоне небольшого Альвареса, и неплохой школой. Хотя на фоне своих кубинских коллег в любительстве Скалл не удивлял. На взрослом уровне так вообще проиграл все землякам и нигде участия не принимал. Однако в профи, видите, выстрелил.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес – Уильям Скалл

Встречу против Канело он начал с движений и практически не останавливался до самого конца. Расчет, видимо, был на то, чтобы переработать Альвареса с дистанции. И сегодняшнего Сауля едва не получилось переработать.

Если смотреть чисто статистически, то Уильям больше попал силовыми ударами в голову. Меньше в туловище, чем соперник, но общее количество попаданий примерно равное. То есть, нормальное выступление. Не феерия, но сильно лучше того, чего ожидали фанаты.

Однако был ли это прям максимальный Альварес? Очень и очень маловероятно. Сауль не пытался догонять соперника или резать углы. Врываться в размены, провоцировать конфронтации. Просто спокойно делал свою работу. От этого поединок выглядел скучно, и глаза кое-как слипались.

Это можно сказать о многих предыдущих поединках Канело. Берлангу и Мунгию он тоже не захотел догонять и добивать. Да и Чарло отпустил после попаданий. Однако сегодня было как-то слишком спокойно. Как будто Альварес не просто не хотел, но и вообще не собирался форсировать хоть какие-то события.

Вердикт судей – нормальный. Отдали по-разному, но все – Альваресу. 2-кратный абсолютный чемпион мира теперь Канело.

Достижение есть, эмоций от него не много, но впереди противостояние, которое эти эмоции точно должно подарить.

Что теперь?

Скалл, кстати, только выиграл от такого боя. Заработал много денег, имеет серьезное имя и не имеет разгромного поражения в рекорде. Теперь можно и к чему-то покруче переходить. Пока Канело будет разбираться с денежными вызовами, попробовать стать вторым номером после него в категории.

Уильям имеет классные навыки. Его в ринге против агрессивного Мунгии было бы очень приятно посмотреть. Хайме может и не справиться с таким визави. Интересно.

Канело же ждет Кроуфорд. Это уже теперь официально и стопроцентно, а не так, как раньше. Бой за абсолютное чемпионство во втором среднем весе. Для Кроуфорда это попытка стать 3-кратным абсолютом. Для Альвареса – первая защита статуса.

Сауль никогда в жизни не проигрывал в этой весовой категории. 10 поединков – 10 побед. Кроуфорд никогда не боксировал в этой категории в жизни. Будет дебютировать сразу противостоянием против главного бойца веса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес – Уильям Скалл

Это не просто риск, здесь на кону все. Все наработанные годами победы, ноль поражений в рекорде и даже здоровье. Поединок, в котором Теренс может либо стать абсолютной легендой, либо просто остаться большим топом, но без чрезвычайных достижений.

Однако риск того стоит. Кроуфорд уже 2-кратный абсолют и один из лучших боксеров в истории. Сейчас он может не просто закрепить статус, но и взлететь до небес в глазах фанов бокса на поколение.

Что получает Канело? Хорошего соперника, который будет пытаться причинить ему вред. Боксера, который любит боксировать на удобной для Альвареса дистанции. И, вероятно, огромный гонорар.

Мексиканец же не хотел этого боя. Говорил, что ему это не выгодно, репутационно он ничего не получит. Однако Турки Аль аш-Шейх знает, на что давить и сколько принести, чтобы репутационно уже все было хорошо.

Но для обычных фанатов это и прекрасно. У Кроуфорда был другой оппонент – Джарон Эннис. Однако американец не хочет драться с молодым последователем. У Канело тоже был другой оппонент – Давид Бенавидес. Но Альварес не желает идти на молодого великана. В этих условиях их встреча – едва ли не лучший вариант для обоих. Ярко, интересно, почему бы и нет?

sport.ua