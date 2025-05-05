Тренер Ювентуса отреагировал на потерю очков его команды в матче с Болоньей

Главный тренер туринского "Ювентуса" Игор Тудор прокомментировал результат матча с "Болоньей" (1:1).

"Я считаю, что это справедливый итог игры. Мы усердно готовились к этому матчу, потому что хотели победить, но нам не удалось этого сделать. Наша команда провела неплохой поединок, все футболисты выкладывались на максимум, я доволен командой. Этот результат придаст нам смелости и уверенности в последних матчах. Еще ничего не решено, но я думаю, что в Лигу чемпионов попадет тот, кто имеет больше желания".