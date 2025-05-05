Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины

ФХУ

Этого не ожидал никто. Даже в сборной Украины по хоккею вряд ли верили, что команда, вернувшись после длительного перерыва в Дивизион 1A, сможет сразу же бороться за элиту чемпионата мира, где украинские хоккеисты не играли с 2007 года. И тот факт, что Украина в итоге проиграла решающий матч, не отменяет хорошего турнира для национальной команды. Задачей было сохранение места в этом дивизионе. От хоккеистов точно не требовали выход в элиту ЧМ, учитывая, что Украина даже в Дивизионе 1A не выступала с 2017 года.

Поэтому будет несправедливо критиковать сборную за итоговое третье место и упущенный шанс. Мне кажется, игроки сами себя наказали, и они понимают это.

То, что команда не вышла в элиту при таких раскладах, это проблема не болельщиков и даже не тренерского штаба. Это проблема для хоккеистов и их карьер. Это нужно было прежде всего им самим. Даже просто выход в элитный дивизион мог бы обеспечить украинским игрокам дополнительный интерес и возможный переход в хороший европейский клуб. Но если они не в состоянии собраться на один матч против соперника без мотивации, где нужно взять всего один пункт – значит, этой команде пока нечего делать в элитном дивизионе.

Но даже этот ЧМ может помочь некоторым игрокам покинуть чемпионат Украины и перебраться в солидное первенство (что поможет сборной). Лучшим забивалой турнира стал Виктор Захаров, который забросил шесть шайб. Нельзя исключать, что форвард Сокола получит шанс в нормальной лиге. Это же касается его партнера по киевской команде Дениса Бородая. Будем надеяться, за год первое звено Бородай – Денискин – Захаров не потеряет свою «химию». Ребята сыграла очень классно (21 пункт на троих), и если бы другие нападающие отыграли вполовину так качественно, то результат мог быть иным. Тут перейдем к критике команды.

Пожалуй, главным разочарованием стал капитан Игорь Мережко. Если год назад он был лидером, то этот чемпионат мира игрок провел откровенно слабо. Возможно, сказался тяжелый сезон в элитном дивизионе Чехии, возможно, Мережко играл с травмой, но это не тот атакующий защитник, который успевал и в обороне, и в атаке, и держал на себе игру в большинстве.

Игра в большинстве на ЧМ – это просто катастрофа. Ноль шайб на 17 попыток, в том числе два шанса 5 на 3 в ключевом матче с Японией, это вообще законно? Сложно вспомнить, когда такое было на хоть каком-то серьезном уровне. Это уже вопрос к тренеру и его помощникам. Учитывая подбор игроков, нужно признать, что наставник Дмитрий Христич и его штаб действительно добились командного прогресса за последний год. И с игрой в большинстве все было более-менее нормально. И у юношеской и молодежной сборных с большинством все нормально. Возможно, на ЧМ это была аномалия, и дальше все вернется на свой уровень.

Ниже своего уровня сыграли скоростные форварды Даниил Трахт и Александр Пересунько. Несколько раз говорили, мол, они приехали в расположение сборной после сложного сезона и буквально в последние дни перед ЧМ, с чем и связана их слабая игра. Оба являются важными факторами при (не)реализации большинства, и с их формой могут быть связаны проблемы с численным преимуществом на турнире.

Будущее сборной

Много раз говорилось про перспективу этой сборной Украины – средний возраст команды 26 лет. Это намного меньше, чем у Великобритании, Италии и Польши. Сам по себе возраст команды не является целью, но у команды есть будущее. В Федерации хоккея Украины и среди экспертов есть ожидания вызова в команду 17-летнего защитника Михаила Косарева, лидера юношеской и молодежной команды. Рядом с ним в списке на ближайшую перспективу 19-летний универсал (защитник, но есть опыт форварда) Савелий Сухицкий и 17-летний форвард Михаил Гапоненко. Можно не сомневаться, что они получат свой шанс в контрольных матчах и подготовке к следующему ЧМ.

18-летний вратарь Александр Левшин уже стал полноценным игроком национальной команды. Не очень понятна критика Левшина со стороны некоторых болельщиков. Юный кипер хорошо сыграл в первом матче с Великобританией и точно не был причиной поражения от Японии, когда Александр заменил травмированного Богдана Дьяченко. В таком возрасте уже быть готовым для сборной, которая была в шаге от выхода в элиту – это событие. У большинства молодежных сборных вратари старше Левшина, и стоит отметить смелость тренерского штаба, давшего игроку шанс.

Судя по всему, у наставников сборной возник конфликт с Эдуардом Захарченко, поэтому кипер Кременчуга пока остается вне команды. Но пара Дьяченко – Левшин выглядит перспективно. Богдан выдал три классных матча и стал лучшим вратарем турнира. Посмотрим, не заберут ли у Сокола еще одного хоккеиста после такого ЧМ.

Что дальше

В течение турнира, когда стало ясно, что команда стала претендентом на элиту, появились конспирологические мысли, что Международная федерация хоккея не очень хочет видеть нас в топ-дивизионе. Проблемы в сборных россии и беларуси. Они пока забанены, но все больше разговоров про их возращение. Можно не сомневаться, что IIHF задумается, если МОК допустит россию на Олимпиаду-2026. И можно не сомневаться, что команды стран-агрессоров вернут сразу в элиту (в крайнем случае в Дивизион 1A).

Сложно представить, чтобы россию отправили возвращаться через Дивизион 4 (да, есть и такой) или хотя бы 2A. А если Украина, россия и беларусь будут в элите, то это лишняя головная боль организаторам – пытаться разводить сборные, рисковать, что кто-то не захочет играть с агрессором и.т.д. Суть в том, что для Украины сейчас был отличный шанс заскочить в элиту и спокойно попробовать себя там, пока нет двух серьезных команд и в высший дивизион выходят две сборные.

Да, в элите у нас были бы крупные поражениям от большинства соперников, но это добавило бы интереса к хоккею в Украине в течение года до чемпионата мира. Это стало бы большим событием для нашего спорта (было бы классно иметь два ЧМ-2026 с участием Украины – весной хоккейный, летом – футбольный).

Предсказать расклады на новый ЧМ в Дивизионе 1A сейчас невозможно. Румынию заменила Литва, но мы не знаем, кто вылетит из элиты. Важно, что у сборной Украины есть место для улучшения. Это и возраст хоккеистов, и игра в большинстве, и прогресс команды в целом. Игрокам и тренерскому штабу нужно быть готовыми, что через год у болельщиков будут совсем другие ожидания перед ЧМ-2026.

sport.ua