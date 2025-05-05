Стелла: Год назад с победы в Майами началась новая эра

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла доволен итогами уик-энда, который принёс два победных дубля – в спринте и в основной гонке…

Андреа Стелла: «Воскресный день подвёл итоги замечательного уик-энда. Первое и второе место в спринте, затем победный дубль в Гран При – это лучший возможный результат для любой команды. Год назад с победы в Майами началась новая эра в истории нашей команды, за эти 12 месяцев мы закрепили и развили успех.



Не в первый раз в этом году я хочу поблагодарить сотрудников McLaren, которые разработали, произвели, построили и гоняются на этой феноменальной машине, всех наших технических и коммерческих партнеров и болельщиков, которые вместе с нами радуются нашим успехам.



После плотной борьбы в квалификации было приятно видеть, что в гонке машина позволяет Оскару и Ландо доминировать. Оскар был быстр и точен, использовал все возможности и продемонстрировал отличный темп. Ландо задержался в этой неразберихе на старте, но отыгрался с шестого места, а затем обогнал Макса Ферстаппена и мог претендовать на победу.

Этот успех – отличный фундамент для остальной части сезона, но мы понимаем, что нам просто могло повезти, поэтому продолжим работать над MCL39. Посмотрим, чего она позволит добиться после возвращения чемпионата в Европу».

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