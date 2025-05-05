Непобежденный австралиец сразится за титул чемпиона в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Джастис Хуни

7 июня на стадионе «Portman Road Football Ground» в Ипсвиче (Англия) состоится вечер бокса от промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием станет бой за временный титул WBA в супертяжелом весе – на ринге встретятся британец Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО) и австралиец Джастис Хуни (12–0, 7 КО).

Изначально Уордли планировал встретиться с американцем Джарреллом Миллером, но тот отказался от поединка из-за травмы плеча. Организаторы быстро определились с заменой и предложили титульный бой непобежденному и перспективному австралийцу.

Хуни уже боксировал в 2025 году – в январе нокаутировал во втором раунде представителя ЮАР Шона Потгиттера. Уордли последний раз выходил на ринг в октябре прошлого года, когда в первом раунде уничтожил соотечественника Фрейзера Кларка.

sport.ua