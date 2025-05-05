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Футбол

Дженоа – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Дженоа - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    • В 34-ом туре "Дженоа" математически обеспечила себе место в Серии А и хочет отпраздновать успех перед родными болельщиками. Также, как сказал главный тренер Патрик Виейра, она хочет сохранить честь, продолжая играть в полную силу. "Милан" же хочет сохранить тонус, игровую форму и хорошее настроение перед финалом Кубка Италии. У кого получится выполнить задание в очном матче?

    Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 5 мая.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Дженоа - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

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    Серия А. 35-й тур

    5 мая. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"

    "Дженоа" – "Милан"

    Трансляция: Megogo 2

    Трансляция матча

    Дженоа - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Дженоа - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Дженоа - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    В эфире

    Дженоа - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Трансляція матчу Дженоа – Мілан Смотреть трансляцию

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