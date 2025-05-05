Дженоа – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В 34-ом туре "Дженоа" математически обеспечила себе место в Серии А и хочет отпраздновать успех перед родными болельщиками. Также, как сказал главный тренер Патрик Виейра, она хочет сохранить честь, продолжая играть в полную силу. "Милан" же хочет сохранить тонус, игровую форму и хорошее настроение перед финалом Кубка Италии. У кого получится выполнить задание в очном матче?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 5 мая.

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Серия А. 35-й тур

5 мая. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" – "Милан"

Трансляция: Megogo 2

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Дженоа – Мілан Смотреть трансляцию

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