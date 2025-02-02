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Футбол

Жирона – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Жирона – Лас-Пальмас: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Жирона – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Жирона" в заключительном матче 22-го тура Ла Лиги примет "Лас-Пальмас". Команда Цыганкова проиграла 2 последних матча в Примере и опустилась на 8-ю позицию. "Лас-Пальмас" находится на 15-й позиции, но зона вылета всего на расстоянии двух очков.

    Жирона – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

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    • Поединок двадцать второго тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" – "Лас-Пальмас" состоится в понедельник, 3 февраля 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

    Трансляция матча

    Жирона – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Жирона – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Жирона – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    В эфире

    Жирона – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Трансляція матчу Жирона – Лас-Пальмас Смотреть трансляцию

    Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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