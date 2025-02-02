Красюк назвал боксера, который будет чемпионом хевивейта после Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высоко оценил конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе.

«Баколе – следующий чемпион супертяжелого веса. Он сейчас точно один из лучших супертяжей планеты. Однако Мартину не хватает одной важной детали – это дисциплины. Как только в его тренировочном лагере будет дисциплина, этот боксер станет будущим хевивейта», – сказал Красюк.

Последний бой Баколе провел в августе 2024 года, неожиданно нокаутировав перспективного супертяжеловеса Джареда Андерсона.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua