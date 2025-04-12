Склоним головы. Чемпион мира по кикбоксингу, погибший под Гуляйполем

Фото с соцсетей. Евгений Гарда

Каждый день в 9 утра украинцы чтят память людей, чью жизнь унесла российско-украинская война. Сегодня Sport.ua вспоминает Евгения Гарду, чемпиона мира по кикбоксингу, погибшего в боях за Украину на родной запорожской земле 29-летним, ровно три года назад, 12 апреля 2022-го.

Жизненный путь

Евгений Гарда родился 26 июля 1992 года в поселке Мирное Мелитопольского района Запорожской области. После окончания общеобразовательной школы в родном селе учился в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

След в спорте

Со школьных лет Евгений занимался единоборствами и нашел себя в кикбоксинге, неоднократно становился призером чемпионатов и Кубков Украины. В 2011 году Гарда стал чемпионом мира по кикбоксингу WPKA и выиграл чемпионат мира по кикбоксингу WPKA. За эти достижения юноша получил звание мастера спорта международного класса.

Боевой путь

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину был призван в ряды Вооруженных сил Украины. Имел звание лейтенанта. Погиб Евгений Гарда 12 апреля 2022-го в боях против российских оккупантов под Гуляйполем Запорожской области.

Чествование

8 мая 2022 года Евгений награжден Орденом «За мужество» III степени (посмертно) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге.

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