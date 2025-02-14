Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоится титульный поединок в легком весе.

На ринг выйдут чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО) из Украины и претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) из США.

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Стал известен гонорар украинского боксера за этот поединок. Денис в статусе чемпиона мира заработает за этот бой 400 тысяч долларов. Отмечается, что это будет рекордный заработок для Дениса – до этого он получил самые большие деньги за чемпионский бой против Эмануэля Наваррете (300 тысяч долларов).

sport.ua