Ваулз: Однажды Колапинто вернётся в Williams

В прошлом году Франко Колапинто ярко дебютировал в Формуле 1 в составе Williams, заменив Логана Сарджента по ходу сезона. Продолжить карьеру в Williams аргентинец не смог – команда уже подписала контракт с Карлосом Сайнсом, и его отдали в аренду Alpine, где он стал резервным пилотом с шансами попасть в основной состав, если у Джека Дуэна возникнут проблемы.

На презентации новой машины Williams руководителя команды Джеймса Ваулза спросили, что он думает о будущем Колапинто…

Джеймс Ваулз: «Важно, что сейчас Франко – гонщик Alpine. Они сами решают, что им от него нужно и как они хотят поступить. Надеюсь, после окончания этого периода он вернется в Williams.

Я очень хочу, чтобы в 2025-м и 2026-м он продолжал гоняться, набирался опыта – и вариант с Alpine кажется самым удачным. Не хочу ничего плохого сказать про Джека [Дуэна], пусть у него всё получится, но я надеюсь, что наступит время, когда Франко будет выступать за Alpine – для этого мы и отдали его в аренду. Сейчас нам в любом случае нечего ему предложить.

Сколько времени он проведёт в Alpine – не определено, я не смогу назвать вам какие-то сроки, но могу сказать, что в какой-то момент он вернется в Williams».

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