Известна сумма, которую получит Джервонта Дэвис за бой с Джейком Полом

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный боксер-шоумен Джейк Пол узнал имя своего следующего соперника. Пол договорился о бое с непобедимым чемпионом мира в легком весе американцем Джервонтой Дэвисом.

Известный британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что гонорар Дэвиса в этом бою составит 20-40 миллионов долларов.

«Возможно это прозвучит лицемерно, но чтобы вы выбрали? Дэвис заработает за бой с Полом 20-40 миллионов долларов, здесь он ничем не рискует, дерётся с ютубером. С другой стороны, бой с Лемоунтом Роучем, в котором кто знает что может случиться, и за который Джервонта получит 7-8 млн долларов», – сказал Хирн.

29 июня в десятираундовом поединке Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.

2 мая Дэвис провел защиту титула против Лемунта Роуча – бой завершился вничью.

