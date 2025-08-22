«Легенда» – фильм об Айртоне Сенне как человеке

Вечером 20 августа на телеканале Sky Documentries состоялась итальянская премьера документального фильма La Leggenda («Легенда»), снятого британским режиссёром Фрэнсисом Мегаи, близко знавшим Айртона Сенну, посвящённого частной жизни трёхкратного чемпиона мира.

Великий бразилец, на счету которого 65 поулов и 41 победа, и за пределами гоночных трасс был человеком особенным, очень интересным и умным. Но фильм не о его спортивных достижения – это рассказ именно о тех сторонах его личности, о которых знали только самые близкие друзья и его семья.

Это фильм-интервью с гонщиком, который уже был на пике своей славы, и при этом у него была неоднозначная репутация.

«Сенна не был похож на других гонщиков; он производил впечатление человека высокомерного, но на самом деле он был сосредоточен на достижении цели, – объясняет режиссёр. – Он всегда, в каждой ситуации стремился добиться максимума».

В фильм включены документальные материалы, которые раньше нигде и никогда не демонстрировались, значительная их часть снималась на его вилле в Сан-Паулу, где он проводил свободное от гонок время. Например, там звучат такие слова Сенны: «На отдыхе я придерживаюсь иного стиля, не такого, как на гонках. У меня другой психологический настрой, потому что я стараюсь добиться душевного равновесия и физического баланса».

Особое внимание уделено такому качеству Айртона Сенны, как любовь к его родной Бразилии. Вместе с создателями фильма зритель побывает в его поместье, где он выращивал кукурузу, рис, цитрусовые культуры, а также на картодроме в Сан-Паулу, где будущий чемпион мира в 1973-м выиграл свою первую гонку. В разных эпизодах фильма Сенна летает на своём вертолёте, ездит на мотоцикле и личном автомобиле, и это вовсе не суперкар, а утилитарный просторный универсал Mercedes.

Далеко не все знают, что Айртон Сенна увлекался авиамоделированием, и вместе с Бруно, своим племянником, любил запускать радиоуправляемые модели самолётов.

О сути своей профессии Сенна говорит так: «Вызов состоит в том, чтобы быстро ездить и выиграть как можно больше гонок. Когда я раздвигаю границы возможного, то открываю что-то новое в себе самом. Каждый раз я стремлюсь превзойти самого себя… И вполне отдаю себе отчёт о том, насколько это опасное занятие».

После премьерного показа на Sky Documentries фильм «Легенда» стал доступен и на некоторых стриминговых платформах.

