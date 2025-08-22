Янник Синнер: “На данный момент мы с Алькарасом делим большие трофеи, но все может измениться”

Действующий чемпион Открытого чемпионата США Янник Синнер пообщался с прессой перед стартом на турнире в этом сезоне



О состоянии своего здоровья перед стартом на турнире

“Я очень рад вернуться сюда. Это прекрасный турнир. Последний турнир Grand Slam в этом сезоне, поэтому мотивация очень высока. Физически я чувствую себя хорошо. Я почти полностью восстановился, еще не на 100%, но мы надеемся, что через пару дней все будет в порядке. Так что к турниру я должен быть готов”.

В Цинциннати я подхватил вирус, которым заболели и некоторые другие игроки. Мое лечение было простым: спал и восстанавливался. Ничего особенного.

О том, что вместе с Карлосом Алькарасом выиграли семь последних “мэйджоров”

“Что ж, знаете, если мы не будем продолжать совершенствоваться, то другие игроки нас догонят. Это просто вопрос времени. Поэтому мы пытаемся понять, над чем я могу работать. У нас есть определенные аспекты игры, которые нужно улучшать. С моей точки зрения, это позитивно. Это только делает меня лучшим теннисистом и в будущем.

Соперничество – это здорово. Знаете, это хорошо для спорта, это хорошо для себя лично, потому что, знаете, иногда, когда ты устал на тренировке, ты пытаешься смоделировать определенные вещи, потому что они могут произойти в реальном матче.

На данный момент мы с Карлосом делим большие трофеи, но все может измениться. Никогда не знаешь. Есть отличные, великолепные игроки, и дойти до финала всегда очень сложно”.

О том, почему соперничество с Карлосом Алькарасом особенное

“Мы два совершенно разных игрока. Он, безусловно, очень быстр на корте. В ситуации, когда розыгрыш с другими соперниками уже мог бы закончиться, он всё равно достаёт мяч, и за счёт этого умеет иначе читать игру. Поэтому у нас часто получаются затяжные розыгрыши.

Конечно, мы уже лучше знаем друг друга. Это всегда очень тактическая игра. Он готовится к матчам по-другому, чем раньше, и мы с моей командой делаем то же самое.

У нас разные стили – и в самой игре, и в том, как мы ведём себя на корте и вне его. Мы просто разные. Но в то же время это здорово, потому что делает наше противостояние очень интересным.

Единственное, что у нас общее – это то, что мы оба очень тяжело тренируемся (улыбается). Мы делаем выбор в пользу тенниса. Сейчас это наш главный приоритет, и так и должно быть, ведь именно мельчайшие детали решают исход. Это очень интересно наблюдать”.

О том, что на US Open много неожиданных результатов и почти 20 лет никто из мужчин не может защитить титул

“Мы подходим к концу сезона, и у многих игроков накопилась усталость, а кто-то чувствует себя иначе. Всё может меняться. К тому же это последний большой трофей года. Здесь многое зависит от мелочей: играешь ли ты днём или вечером – это сильно влияет.

Есть и другие детали. Например, мы живём в городе, дорога занимает около часа. Это вроде бы мелочи, но если ты с ними не справляешься, очень трудно показывать свой лучший теннис.

Посмотрим. Я всегда говорю, что будущее непредсказуемо. Я не знаю, что произойдёт в этот раз. Но, конечно, US Open – очень тяжёлый турнир для всех игроков”.

В первом круге Открытого чемпионата США Янник Синнер сыграет против чешского теннисиста Вита Копрживы.



